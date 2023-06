Roma: a fuoco un bar al Villaggio Prenestino, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intorno alle 2 di questa notte i vigili del fuoco di Roma sono intervenuti per sedare un incendio scoppiato in un bar in via Fosso dell’Osa, zona Villaggio Prenestino. Le fiamme hanno interessato un bar pasticceria ubicato al primo piano di una palazzina di tre. Intervenuti con due squadre i vigili del fuoco hanno sedato l’incendio. Sul posto anche il personale del 118 e gli agenti di polizia che al momento dell’arrivo hanno constatato l’agibilità degli appartamenti posti ai piani superiori dell'edificio. Nessuna persona è rimasta coinvolta e non ci sono stati danni strutturali. I motivi dell'incendio sono ancora da accertare.(Rer)