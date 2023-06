Energia: Sechin (Rosneft), Opec+ monitori non solo produzione ma anche volumi export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario garantire che il formato Opec+ monitori non solo le quote di produzione, ma anche il volume delle esportazioni di petrolio, tenendo conto delle diverse dimensioni dei mercati interni. Loha affermato l'amministratore delegato dell'azienda russa Rosneft, Igor Sechin, nel suo intervento al Forum economico internazionale di San Pietroburgo. "Mi sembra opportuno monitorare non solo le quote di produzione, ma anche i volumi delle esportazioni di petrolio, date le diverse dimensioni dei mercati interni", ha affermato Sechin. L'Opec+ è il formato di dialogo che coinvolge l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio e il cartello degli Stati che non ne fanno parte, fra cui la Russia. (Rum)