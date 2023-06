Firenze: Lega, grazie a governo finalmente sgomberato ex hotel Astor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo un’attesa durata troppo tempo, finalmente lo sgombero dell’ex hotel Astor, occupato abusivamente e teatro della scomparsa della piccola Kata. Firenze, come Milano e Roma, non può più tollerare illegalità e violenza. Grazie ai cittadini ed alla Lega di Firenze che da subito si erano attivati per la soluzione del problema, grazie al governo che finalmente è intervenuto". E' quanto si legge in una nota della Lega. (Com)