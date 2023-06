Aerospazio: spagnola Pld Space interrompe lancio di prova razzo Miura-1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La startup spagnola Pld Space ha interrotto all'ultimo momento questa mattina un lancio di prova del suo razzo Miura-1. Il lancio, che sarebbe dovuto avvenire a Huelva, nel sud ovest della Spagna, è stato cancellato dopo che il conto alla rovescia era arrivato allo zero e si sono viste fiamme e fumo ergersi lateralmente dalla rampa di lancio. Al momento non sono noti i motivi che hanno costretto a rinviare il lancio del razzo. Il Miura-1, che prende il nome da una razza di tori da combattimento, è alto come un edificio di tre piani e ha una capacità di carico di 100 chilogrammi. Il razzo può anche essere utilizzato per vari scopi, fra cui anche l'esecuzione di esperimenti a gravità zero. Raul Torres, amministratore delegato e co-fondatore di Pld Space, ha dichiarato in una dichiarazione che: "Il 99,9 per cento di tutti i processi ha avuto successo. Il lancio di un razzo è molto difficile, ma ci stiamo avvicinando sempre di più. Ci impegneremo ancora". La missione suborbitale di un centro di ricerca aerospaziale militare sarebbe stata la prima del suo genere nell'Europa occidentale. (Spm)