Francia-Italia: ministra Esteri Colonna, dobbiamo lavorare insieme su questione migratoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario lavorare insieme con l'Italia e con altri Paesi sulla questione migratoria nel Mediterraneo. Lo ha detto la ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, in un'intervista all'emittente televisiva "Lci". La titolare della diplomazia francese si è detta "molto felice" di essersi recata a Roma recentemente per incontrare l'omologo Antonio Tajani. "È andata molto bene", ha commentato Colonna. "Lavoriamo bene insieme", ha proseguito la ministra, spiegando che "se ognuno fa il suo lavoro tutto funziona meglio". "Certe volte non ci apprezziamo, ma il contatto personale aggiunge qualcosa" in più agli "agli interessi, alla struttura dei Paesi a quello che sono, alla loro cultura, al loro peso, alla loro forza, alla loro debolezza, quindi sono spazi sui quali bisogna lavorare", ha detto Colonna.(Frp)