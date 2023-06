Firenze: Renzi, meglio tardi che mai, finalmente iniziato sgombero ex hotel Astor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Meglio tardi che mai: è finalmente iniziato lo sgombero dell’ex hotel Astor di Firenze. Ci sarà tempo per capire le responsabilità di chi ha sottovalutato l’illegalità diffusa in quell’edificio. Senza legalità non c’è sicurezza. Ora i pensieri e le preghiere sono solo per la piccola Kata: c’è una bimba di cinque anni che è sparita da giorni nella città della bellezza. Mi stupisce lo strano silenzio su questa vicenda: Firenze è la culla della civiltà, l’Istituto degli Innocenti è da sempre il simbolo mondiale dell’attenzione ai bambini in difficoltà. Non esiste umanesimo senza cura dei più piccoli e dei più deboli". Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)