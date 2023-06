Agroalimentare: Confagricoltura, costi di produzione e prezzi dei prodotti agricoli alle stelle nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eventi climatici fuori dall'ordinario e un aumento a doppia cifra dei costi di produzione hanno penalizzato lo scorso anno l'agricoltura italiana. Lo afferma Confagricoltura nella sua nota settimanale, citando i dati diffusi dall'Istat secondo cui si è registrata una contrazione in termini reali del valore aggiunto, del volume delle produzioni e dell'occupazione. I costi di produzione sostenuti dagli agricoltori, in particolare, sono saliti nel giro di un anno del 25,3 per cento. Un aumento "di portata eccezionale – ha evidenziato l'Istat – senza precedenti negli ultimi decenni". Anche i prezzi dei prodotti agricoli sono saliti, ma con una percentuale sensibilmente inferiore, pari al 17,7 per cento sul 2021. I dati dell'Istat forniscono anche una serie di indicatori positivi sulla resilienza e sulla vitalità delle imprese di settore che, nonostante i negativi risultati dello scorso anno, consentono all'agricoltura italiana di collocarsi, a livello europeo, in seconda posizione per valore aggiunto e al terzo posto per valore della produzione. (segue) (Com)