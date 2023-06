Agroalimentare: Confagricoltura, costi di produzione e prezzi dei prodotti agricoli alle stelle nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è poi un altro aspetto ancora più positivo. Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, dalla pandemia alle conseguenze economiche dell'aggressione russa all'Ucraina, gli investimenti fissi lordi sono aumentati lo scorso anno del 16 per cento in valori correnti e del 12,7 per cento in volume. Le imprese stanno reagendo alle difficoltà, puntando sulle innovazioni per contrastare l'impatto dei cambiamenti climatici e per accrescere la sostenibilità ambientale dei processi produttivi. Dalla revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dovrebbero arrivare nuovi appositi incentivi per sostenere la spinta agli investimenti per la transizione verde e digitale. Per quanto riguarda le prospettive - segnala Confagricoltura - i riflettori vanno accesi sulla contrazione dei consumi alimentari. La spesa aumenta come conseguenza dell'inflazione, ma calano i consumi in termini di quantità. Nel caso dei prodotti ortofrutticoli, da gennaio a marzo, gli acquisti al dettaglio sono calati di circa il 10 per cento sul primo trimestre del 2022. (segue) (Com)