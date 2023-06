Balcani: Metsola, allargamento Ue è vantaggioso per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allargamento dell'Unione europea è un processo vantaggioso sia per l'Ue che per i nuovi Paesi membri. Lo ha affermato la presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola nel corso del Forum di Prespa che si tiene in Macedonia del Nord. “L'Europarlamento sostiene l'appello dei Balcani occidentali per un processo di adesione accelerato all'Ue”, ha detto Metsola. “La nostra casa è aperta a coloro che vivono secondo i nostri valori e che guardano a un futuro unito e condiviso”, ha aggiunto la presidente del Parlamento europeo. (Seb)