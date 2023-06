Ucraina: Mimit, da Cdm sì a prima emissione filatelica con maggiorazione a favore profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, ha autorizzato l’emissione dei valori bollati dedicati alle quattro maggiori città ucraine, con l’aggiunta di un sovrapprezzo, che andrà in favore dei profughi del conflitto oggi in atto. E' quanto si legge in una nota del dicastero. L’emissione dei francobolli è un gesto simbolico che mostra il forte legame tra Italia e Ucraina ed esalta il senso civico di tutti coloro che si sono impegnati in questi mesi nello sforzo di aiutare le persone in fuga dal conflitto russo ucraino. Il decreto legge 51 del 10 maggio 2023, all’articolo 11, fortemente voluto dal ministro Urso, ha istituito la disciplina e la procedura di emissione di francobolli con una maggiorazione economica destinata a finalità di natura solidaristica, in relazione ad emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città e per l’ambiente - continua la nota -. Secondo quel decreto legge, è necessaria un’autorizzazione del Consiglio dei ministri per procedere all’emissione "solidale". La prossima emissione, prevista per metà luglio, vede quattro carte valori postali della serie "Il senso civico", destinate alle città ucraine sulla quale verrà applicata, per la prima volta, la nuova norma. Infatti i francobolli dedicati alla salvaguardia dei diritti e delle libertà: le chiese di Kiev, il teatro di Mariupol, la piazza di Leopoli, il porto di Odessa, oltre il valore facciale, avranno una maggiorazione di 3,75 euro ciascuno da destinare all’assistenza dei profughi dell’Ucraina. Il soggetto beneficiario individuato per la gestione delle donazioni - conclude la nota - è la Protezione civile italiana. (Com)