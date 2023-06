Maltempo: Coldiretti, alluvione in Romagna porta rischio desertificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei terreni alluvionati l'acqua ha lasciato il posto ad un pesante strato di limo e sabbia che crea una crosta impermeabile che impedisce gli scambi gassosi e porta a una pericolosissima degradazione del suolo che può innescare processi di desertificazione, rendendo il terreno inadatto alla coltivazione. È l'allarme lanciato dalla Coldiretti in occasione della Giornata mondiale della desertificazione del 17 giugno, nel sottolineare che l'alluvione ha fatto strage di insetti, funghi, batteri e lombrichi con il rischio di perdita della fertilità nei terreni della Romagna dove si stimano danni per 1,1 miliardi tra perdite produzione, ripristini fondiari, terreni persi e animali coinvolti, secondo la Regione. Il permanere per così lungo tempo dell'acqua nel terreno ha creato condizioni molto critiche per la vita nei circa trecentomila ettari di terreni alluvionati dove – sottolinea la Coldiretti – insetti, funghi, batteri e lombrichi svolgono una attività essenziale per l'umificazione e quindi per la fertilità necessaria alle coltivazioni. Con la morte dei lombrichi – precisa la Coldiretti – viene meno il lavoro instancabile da loro svolto nel suolo dove scavano gallerie, incorporano il materiale vegetale morto nel terreno, producono il pregiato humus. (segue) (Com)