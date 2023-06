Ucraina: governatore di Donetsk, un morto a causa degli ultimi attacchi russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito russo ha bombardato alcuni insediamenti in prima linea della regione di Donetsk, causando la morte di una persona. Lo ha detto il governatore regionale ucraino, Pavlo Kyrilenko, su Telegram. "Nelle ultime 24 ore, gli occupanti russi hanno bombardato Vugledar per 20 volte. I russi hanno anche danneggiato una casa e fabbricati agricoli a Bogoyavlenka", ha aggiunto Kyrilenko. La regione di Donetsk rimane l'epicentro delle ostilità in Ucraina. Aspri combattimenti proseguoo nell'area di Bakhmut, Avdiivka e Maryinka, nonché in direzione di Volnovakha. (Kiu)