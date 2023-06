Tortora: Ostellari, 17 giugno sia Giornata ricordo vittime errori giudiziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quarant'anni fa Enzo Tortora "fu protagonista di uno dei più eclatanti e insopportabili errori giudiziari della storia italiana. Accusato ingiustamente, esposto al pubblico ludibrio e infine incarcerato, Tortora divenne il simbolo di tanti cittadini onesti che, come lui, sono vittime innocenti della giustizia. Il lavoro iniziato durante la scorsa legislatura prosegua e venga istituita, in data 17 giugno, la Giornata della memoria delle vittime di errori giudiziari, per onorare il ricordo di chi ha subito ingiustizie e ricordare a scettici e distratti che anche gli innocenti, purtroppo, vanno in galera. Le prime riforme approvate dal Consiglio dei ministri dimostrano che la giustizia italiana è alla prova di un rinnovamento che potrà dirsi pienamente compiuto, solo se questi errori non si verificheranno più". Lo ha dichiarato il sottosegretario di Stato alla Giustizia, senatore Andrea Ostellari. (Rin)