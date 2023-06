Governo: Foti (Fd'I), nei primi 8 mesi risultati concreti, ora obiettivo è vittoria europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un incontro importante e partecipato qui a Lodi. Un momento per ribadire come nei primi otto mesi il governo Meloni ha portato a casa risultati concreti: gli indicatori economici sono tutti positivi e l'Italia è di nuovo protagonista nella politica internazionale. Ora il prossimo traguardo è la vittoria delle elezioni europee e la formazione anche in Europa di una maggioranza di centrodestra". È quanto ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, nel suo intervento a Lodi, durante un incontro al quale hanno preso parte anche i colleghi di partito Carlo Fidanza, capo delegazione Fdi al Parlamento Europeo e Fabio Raimondo, deputato Fdi e vicecoordinatore regionale Fdi Lombardia. (Com)