Regno Unito: ex governatore Banca d'Inghilterra, Brexit è la causa dell'inflazione elevata

- La Brexit è la causa dell'inflazione elevata in Regno Unito. E' quanto affermato dall'ex governatore della Banca d'Inghilterra, Mark Carney, in un'intervista al quotidiano “The Telegraph”. Carney ricorda come, quando occupava l'incarico di governatore, aveva avvisato dei rischi per l'economia determinati dall'uscita dall'Unione europea, e di essere stato duramente criticato per aver affermato che la Brexit avrebbe provocato prezzi più elevati, una sterlina più debole e un rallentamento della crescita. Carney ha ripetutamente affermato che le conseguenze economiche della Brexit sarebbero state tutte negative e che la disoccupazione sarebbe aumentata. “Non c'è alcunagioia nel dire: beh, 've l'avevo detto' perché ora le persone devono convivere con quella realtà", ha affermato l'ex governatore nell'intervista. Nel 2018, Carney ha pubblicato un rapporto con previsioni disastrose, tra cui uno scenario senza accordo che avrebbe innescato un crollo sino al 30 per cento dei prezzi delle abitazioni e una recessione più dannosa di quella della crisi finanziaria del 2009. Carney, che ha guidato la Banca per sette anni sino al 2020, ha affermato che una serie di "shock negativi dell'offerta" ha sconvolto l'economia e portato a un aumento inaspettato dei costi. (Rel)