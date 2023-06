Business news: Spagna, Cepsa annuncia costruzione di impianto di ammoniaca verde a Cadice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera spagnola Cepsa ha annunciato la costruzione del più grande impianto di ammoniaca verde d'Europa a San Roque a Cadice con un investimento di circa 1 miliardo di euro. Secondo le proiezioni dell'azienda, entro il 2027, data prevista per l'entrata in funzione, avrà una capacità produttiva di 750 mila tonnellate all'anno, che saranno inviate nell'Europa centrale e settentrionale per sostituire i combustibili fossili nell'industria e come carburante per le grandi navi da carico. L'impianto di Cadice sarà alimentato da elettricità rinnovabile generata da un parco solare da un gigawatt (GW) a Campo de Gibraltar. L'evento di presentazione, tenutosi nel porto di Algeciras è servito anche da palcoscenico per la firma di due accordi di collaborazione tra la Cepsa, l'azienda norvegese Yara Clean Ammonia (il più grande produttore europeo di ammoniaca verde) e e il gestore della rete di gas olandese Gasunie. "La Spagna, e in particolare l'Andalusia, ha la grande opportunità di guidare la transizione energetica, decarbonizzando l'industria e i trasporti qui, ma anche esportando energia sostenibile nel resto del continente", ha dichiarato l'amministratore delegato di Cepsa, Maarten Wetselaar. Entro il 2050, secondo i calcoli della compagnia petrolifera spagnola, impegnata in un processo di diversificazione con l'obiettivo di diventare un'azienda multi-energia, l'idrogeno verde coprirà già un terzo del fabbisogno di carburante per il trasporto terrestre mondiale e il 60 per cento di quello marittimo. (Spm)