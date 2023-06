Business news: Spagna, Grifols negozia vendita del 16 per cento delle sue azioni in Shanghai Raas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda farmaceutica spagnola Grifols sta negoziando da vendita di circa 1,4 miliardi di euro di azioni che possiede nella società cinese Shanghai Raas. Se l'operazione si dovesse concretizzare, consentirebbe a Grifols di ridurre il suo debito del 16 per cento che attualmente ammonta a 9,3 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano "El Economista", la società farmaceutica ha reso noto che l'eventuale operazione societaria è ancora in fase di pianificazione e che ci sono ancora "incertezze" al riguardo. Allo stesso tempo, ha assicurato che manterrà una posizione azionaria "significativa" nella società asiatica nonostante la vendita. Ad oggi, Grifols è il principale azionista di Shanghai Raas, con il 26,2 percento del capitale. Qualche mese fa, Grifols ha annunciato un aggiustamento che porterà a un risparmio di circa 450 milioni di euro all'anno e che ha comportato il licenziamento di 2.300 persone (2 mila negli Stati Uniti) e la chiusura di diversi centri di donazione del plasma. (Spm)