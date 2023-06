Business news: Spagna, Pedro Castro e Almeida nuovo responsabile Santander Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Banco Santander ha scelto Pedro Castro e Almeida, attuale amministratore delegato della banca in Portogallo, per sostituire Antonio Simees, che lascerà l'incarico per entrare nella compagnia assicurativa britannica Legal & General come nuovo responsabile regionale dell'Europa a partire dal primo settembre. Castro e Almeida, che è entrato a far parte di Santander Portogallo nel 1993, sarà responsabile delle attività di Santander in Europa (le banche in Spagna, Regno Unito, Polonia e Portogallo). (Spm)