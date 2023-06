Business news: Capital Energy e Lhyfe produrranno idrogeno verde da eolico offshore nella penisola iberica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spagnola Capital Energy ha siglato un'alleanza con la francese Lhyfe per lo sviluppo congiunto di progetti di generazione di idrogeno da fonti rinnovabili associati a parchi eolici offshore in Spagna e Portogallo. Come riferisce il sito specializzato "Energias Renovables", secondo i termini dell'accordo, le due società costruiranno impianti di produzione di idrogeno offshore in alcuni dei siti in cui il gruppo spagnolo di energie rinnovabili, che ha già un portafoglio di oltre 7,5 gigawatt (GW) in fase di sviluppo nei due Paesi. L'accordo prevede, inoltre, che l'alleanza tra i due gruppi nel settore dell'eolico offshore e dell'idrogeno verde possa essere estesa in futuro ad altri mercati. Capital Energy ha già un portafoglio di progetti nella penisola iberica nel settore eolico e solare onshore di oltre 25 GW, oltre a 7,5 GW nell'eolico offshore. Lhyfe è l'unica azienda al mondo che ha già un prototipo operativo di impianto marino a idrogeno verde, Sealhyfe, situato in Francia e inaugurato nel settembre dello scorso anno. (Spm)