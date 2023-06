Russia: Shoigu visita impianto impresa militare a Omsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu ha visitato un'azienda del comparto militare nella regione di Omsk che produce carri armati. Come riferisce una nota del dicastero, la visita è servita a verificare l'adempimento delle commesse concordate fra l'azienda e le forze armate russe. In particolare, al ministro è stata mostrata una catena di montaggio automatica e un dirigente dell'impresa ha riferito a Shoigu che, grazie all'ottimizzazione delle capacità avvenuto negli ultimi mesi, il volume di produzione per l'intera gamma di prodotti "è aumentato di molte volte". "Efficaci soluzioni ingegneristiche hanno permesso di migliorare la qualità dei prodotti di fabbricazione e ridurre i tempi di produzione", si legge nella nota del ministero russo. (Rum)