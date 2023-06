Ucraina: "Stern", direttore intelligence Budanov ricoverato in stato comatoso a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del servizio d'intelligence militare dell'Ucraina, Kirill Budanov, sarebbe ricoverato in stato comatoso un ospedale di Berlino. E' quanto riferisce il quotidiano tedesco “Stern” che cita fonti anonime della struttura sanitaria. Secondo il giornale tedesco, Budanov avrebbe subito un grave trauma cranico. Nei giorni scorsi l'agenzia di stampa russa “Ria Novosti” ha riferito che Budanov sarebbe stato gravemente ferito durante un attacco missilistico russo contro il quartier generale del servizio segreto militare. Secondo le fonti citate da “Stern”, non è ancora chiaro se i medici saranno in grado di salvare la vita del direttore dell'intelligence. Ufficialmente, le autorità dell'Ucraina negano che Budanov sia stato ferito ma è dal 29 maggio che il direttore del servizio militare non appare in pubblico. Ieri il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha affermato che Budanov, insieme al capo di Stato maggiore Valerij Zaluzhny, ha partecipato a una riunione del suo gabinetto militare, ma non vi è alcuna conferma di queste informazioni, né foto o video dell'incontro. (Geb)