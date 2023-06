Italia-Emirati: Tajani, una partnership in continua crescita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della diplomazia italiana, inoltre, ha detto che l'Italia è in "costante contatto con la leadership degli Emirati Arabi Uniti riguardo ai principali dossier regionali, a cominciare da Libia e Tunisia, due paesi che stanno attraversando fasi particolarmente complesse in cui intendiamo svolgere un ruolo di primo piano nell'individuazione di soluzioni sostenibili a lungo termine". Sul fronte economico, Tajani ha sottolineato che il governo italiano intende potenziare la cooperazione bilaterale in base agli accordi firmati con gli Emirati Arabi Uniti lo scorso marzo. Nel 2022, ha aggiunto, il valore degli scambi commerciali tra Italia e Emirati Arabi Uniti è stato di circa 8 miliardi di euro (8,74 miliardi di dollari) e le esportazioni italiane sono cresciute a un ritmo record. (segue) (Res)