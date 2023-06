Business news: Engie lancia marchio per mobilità elettrica, Engie Vianeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico Engie lancia il suo marchio per la mobilità elettrica, Engie Vianeo, e prevede l'installazione di 12 mila colonnine di ricarica in tutta la Francia per il 2025. È quanto si legge in un comunicato. L'iniziativa segna "una nuova tappa nella strategia del gruppo che vuole accelerare il suo contributo alla decarbonizzazione delle mobilità e posizionarsi come leader imprescindibile in questo settore", spiega nella nota Franck Lacroix, direttore generale di Energy Solution, controllata di Engie. Engie Vianeo dispone già di mille punti di ricarica su tutto il territorio francese. (Frp)