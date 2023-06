Business news: Spagna, fondo francese Antin lancia un'Opa sul 100 per cento di Opdenergy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo di investimento francese Antin ha presentato un'offerta pubblica di acquisto da 865 milioni di euro per l'intero capitale del produttore indipendente di energia rinnovabile spagnolo Opdenergy. Secondo quanto indicato in una nota inviata alla Commissione nazionale spagnola del mercato dei valori (Cnmv), diversi azionisti di Opdenergy hanno già accettato l'offerta. Dato che gli azionisti che si sono già impegnati ad aderire all'offerta rappresentano più del 71 per cento del capitale, il fondo ha fissato come condizione minima di accettazione che, oltre agli azionisti venditori, gli azionisti che possiedono il 3,8 per cento del capitale facciano lo stesso. In base allo scudo anti-Opa approvato dal governo spagnolo durante la pandemia di coronavirus per proteggere le aziende nazionali considerate strategiche, l'offerta è soggetta all'autorizzazione del Consiglio dei ministri. (Spm)