Business news: Spagna, Sacyr vende filiale di servizi ambientali per 734 milioni di euro

- L'azienda spagnola di infrastrutture Sacyr ha raggiunto un accordo per vendere il 100 per cento della sua controllata di servizi ambientali Valoriza Servicios Medioambientales a una società di proprietà di fondi gestiti da Morgan Stanley per 734 milioni di euro. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Cinco Dias", la vendita rientra nel processo di dismissione annunciato dalla società e dovrebbe essere effettuata nel quarto trimestre del 2023, una volta ottenute le necessarie autorizzazioni. La cessione consente di accelerare due obiettivi principali del Piano strategico 2021-2025 di Sacyr: concentrarsi sulle attività di concessione come core business dell'azienda e, in secondo luogo, ridurre il debito netto. (Spm)