Business news: Spagna, inflazione rallenta al 3,2 per cento annuo a maggio

- In Spagna l'inflazione è rallentata al 3,2 per cento anno su anno a maggio, mentre è rimasta invariata rispetto al mese precedente. È quanto emerge dai dati dell'Istituto nazionale di statistica (Ine). Il dato annuo è il più basso da luglio 2021, grazie alla diminuzione dei prezzi dei carburanti e dei generi alimentari. L'inflazione di fondo (che esclude cibo ed energia) è sceso al 6,1 per cento, portando la sua differenza con l'indice dei prezzi al consumo (Ipc) a quasi tre punti. (Spm)