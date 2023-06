Business news: Tunisia-Francia, Transavia annuncia voli da Parigi a Nefta a fine Ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo della Tunisia, Mohamed al Moez Belhassine, ha annunciato questa mattina che i primi voli della compagnia francese Transavia Airlines da Parigi verso l’aeroporto internazionale di Tozour-Nefta, nel sud del Paese, partiranno alla fine di ottobre 2023. L’annuncio è giunto dopo un videocolloquio tra Belhassine e il vice direttore di Transavia, Nicolas Hénin ed è stato successivamente diffuso in un comunicato stampa del ministero del Turismo tunisino. La decisione “è il culmine di un lungo processo iniziato a febbraio 2022”, durante il quale si sono tenuti diversi incontri tra Belhassine e i dirigenti di Transavia e di Air France. Contestualmente, l’Ufficio nazionale tunisino per il turismo ha lanciato diverse iniziative promozionali, con l’obiettivo di fare della Tunisia una destinazione per i turisti francesi e, in generale, europei. Il collegamento aereo tra Francia e Tunisia, infatti è in linea con la politica di sostegno al settore turistico adottata dal ministero, al fine di aumentare l’afflusso di visitatori stranieri nelle località sud-occidentali del Paese. (Tut)