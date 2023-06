Business news: Romania, produzione industriale scesa del 4,6 per cento in primi 4 mesi 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Romania è diminuita del 4,6 per cento sia come serie lorda che come serie rettificata, nei primi quattro mesi di quest'anno, rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ins) con un comunicato. Secondo le statistiche ufficiali, tra il primo gennaio e il 30 aprile 2023, come serie lorda, il calo della produzione industriale è stato causato dalle attività di produzione e fornitura di energia elettrica ed energia termica, gas, acqua calda e condizionamento (-11,4 per cento ) e dall'industria manifatturiera (-3,7 per cento). Al contrario, l'industria estrattiva è cresciuta dell'1,4 per cento. Parallelamente, su una serie rettificata per numero di giornate lavorative e stagionalità, la produzione industriale è diminuita del 4,6 per cento, per effetto dei cali registrati nella produzione e fornitura di energia elettrica e termica, gas, acqua calda e aria condizionamento (-11 per cento) e l'industria manifatturiera (-4 per cento). Nei primi quattro mesi rispetto allo stesso periodo del 2022, l'industria estrattiva è aumentata dell'1,4 per cento. Rispetto ad aprile dell'anno precedente, ad aprile 2023 la produzione industriale (serie lorda) è diminuita del 7,1 per cento, per effetto dei risultati registrati dall'industria manifatturiera (-8 per cento) e dalla produzione e fornitura di energia elettrica ed energia termica, gas, acqua calda e condizionamento (-4,1 per cento). In questo segmento, anche l'industria estrattiva ha registrato un aumento dello 0,4 per cento su base annua. Ad aprile rispetto a marzo 2023, la produzione industriale è diminuita, in serie lorda, del 17,3 per cento, a causa della ridotta attività nei tre settori industriali: industria manifatturiera (-19,6 per cento), industria estrattiva industria (-5,9 per cento) e produzione e fornitura di energia elettrica e termica, gas, acqua calda e condizionamento (-5 per cento). (Rob)