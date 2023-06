Usa: morto Daniel Ellsberg, il pubblicatore dei Pentagon Papers aveva 92 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economista e analista militare statunitense Daniel Ellsberg, noto ai più per avere pubblicato nel 1971 i Pentagon Papers, uno studio top-secret del dipartimento della Difesa Usa relativo al processo decisionale del governo federale in relazione alla guerra in Vietnam, è morto oggi nella sua casa di Kensington, in California, all’età di 92 anni. La notizia è stata confermata in una nota dai suoi familiari, dopo che lo stesso Ellsberg ha annunciato il primo marzo scorso di essere affetto da tumore al pancreas. Laureato con lode all’università di Harvard, dal 1966 Ellsberg ha prestato servizio in Vietnam come assistente del gruppo contrinsurrezionale guidato dal generale statunitense Edward Landsdale. Successivamente, mentre lavorava per il think tank Rand Corporation per contribuire ad un archivio commissionato da Robert McNamara, ex segretario alla Difesa, ha iniziato a fotocopiare un dossier di settemila pagine coperto da segreto di Stato, in cui venivano descritte le strategie del governo federale in merito alla guerra in Vietnam. Due anni dopo, nel 1971, ha consegnato questo materiale al “New York Times”, dando vita ad una controversia politica nazionale e ad una ingiunzione richiesta dall’amministrazione Nixon, che chiese al “New York Times” e al “Washington Post” di smettere di pubblicare estratti del documento. Il caso finì alla Corte suprema, che bloccò l’ingiunzione e ribadì il diritto alla libertà di stampa. Accusato di spionaggio nel 1973, Ellsberg è stato poi scagionato da tutte le accuse. (Was)