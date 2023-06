Banche: Fabi, Sileoni confermato segretario generale con 98,2 per cento preferenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lando Maria Sileoni è stato confermato, oggi, segretario generale della Fabi col 98,2 per cento delle preferenze pari a 102.068 voti. La segreteria nazionale della Federazione autonoma bancari italiani – riferisce una nota – è stata eletta dal Comitato direttivo centrale dell’organizzazione al termine delle votazioni del 22mo Congresso nazionale, iniziato lunedì 12 giugno a Roma. La nuova segreteria nazionale risulta composta da: Lando Maria Sileoni segretario generale (Viterbo), Giuliano De Filippis segretario generale aggiunto (Lecce), Mattia Pari segretario generale aggiunto (Rimini), Franco Casini segretario amministrativo (Lucca), Mauro Scarin segretario organizzativo (Milano), Mauro Morelli (Roma), Giuliano Xausa (Vicenza), Luca Bertinotti (Cuneo), Elisabetta Mercaldo (Benevento), Daniele Ginese (Milano), Carlo Milazzo (Milano). Per Sileoni, eletto la prima volta nel 2010 e poi ancora nel 2014 e nel 2018, è il quarto mandato, record per l’organizzazione; per Ginese, Mercaldo e Milazzo si tratta dell’esordio in segreteria. (Com)