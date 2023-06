Bielorussia: Blinken su armi nucleari russe, non intendiamo modificare nostro posizionamento per ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non intendono apportare modifiche al proprio posizionamento per quanto riguarda il dispiegamento di armi nucleari per il momento, ma continueranno a monitorare con attenzione la situazione in Bielorussia. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante una conferenza stampa con l’omologo di Singapore, Vivian Balakrishnan, al dipartimento di Stato. Le dichiarazioni del capo della diplomazia statunitense sono arrivate dopo che il presidente russo, Vladimir Putin, ha dichiarato che Mosca ha inviato in Bielorussia una prima parte di armi nucleari, come misura di deterrenza. “Stiamo monitorando ogni sviluppo con grande attenzione, ma allo stato attuale non vediamo motivi che giustifichino modifiche nel nostro posizionamento: non ci sono segnali che facciano presagire l’utilizzo di armi nucleari da parte di Mosca”, ha spiegato, ribadendo che gli Stati Uniti difenderanno “ogni centimetro” del territorio della Nato. Blinken ha poi attaccato le autorità bielorusse e il presidente Aleksander Lukashenko, affermando che si tratta “dell’ennesima scelta provocatoria e irresponsabile”. (Was)