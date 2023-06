Business news: “Handelsblatt”, Volkswagen pianifica la più vasta ristrutturazione da decenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen pianifica “la più vasta ristrutturazione degli ultimi dcecenni”. È quanto il quotidiano “Handelsblatt” ha appreso da un alto dirigente dell'azienda, secondo cui “il primo passo è la riduzione dei costi”. Allo stesso tempo, la società intende riorganizzare la propria struttura. Il consiglio di amministrazione si occuperà della questione nella giornata di domani, 13 giugno. Come affermato dalla fonte di “Handelsblatt”, Volkswagen “deve agire o perderà il contatto con la concorrenza”. Si tratta di intervenire soprattutto nell'omonimo marchio principale e in Audi. Inoltre, Volkswagen, Skoda e Seat, deve aumentare i propri guadagni di circa tre miliardi di euro ogni anno. A tal fine, l'amministratore delegato del gruppo, Oliver Blume, intende limitare “i lavori di doppio sviluppo” e utilizzare meglio gli stabilimenti in Germania, unendo i marchi nella produzione. Allo stesso tempo, l'Ad sta pianificando risparmi nel breve periodo negli acquisti e nelle vendite. L'aumento degli utili in tutto il gruppo dovrebbe superare i cinque miliardi di euro. Come nota “Handelsblatt”,i profitti, di Volkswagen sono in crescita, ma le vendite sono inferiori rispetto alla concorrenza e “le prospettive in Europa si stanno offuscando”. In questo contesto, il Cd è “molto preoccupato che la domanda scenda al di sotto dell'offerta”. Con la ristrutturazione, Blume e la sua squadra intendono guadagnare il margine finanziario con cui accelerare gli sviluppi tecnici e migliorare la posizione di Volkswagen in Cina e America settentrionale. “Costerà miliardi, ma è assolutamente necessario”, ha evidenziato la fonte di “Handelsblatt”. Intanto, l'attuale situazione del gruppo “sta innervosendo gli investitori”. (Geb)