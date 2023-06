Business news: Regno Unito, export a +6 per cento nell'ultimo decennio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha registrato la peggior crescita delle sue esportazioni nell'ultimo decennio rispetto al resto del G7, escluso il Giappone. I dati dell'analisi della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad) mostrano che le esportazioni di beni e servizi del Regno Unito avevano un valore di 813 miliardi di sterline (948 miliardi di euro) nel 2012 e sono aumentate solo del 6 per cento, a 862,6 miliardi di sterline (999 miliardi di euro) nel 2021. Il dato è decisamente inferiore agli aumenti a due cifre osservati da Canada (10,2 per cento), Francia (16,1 per cento), Germania (22,7 per cento), Italia (15,9 per cento) e Stati Uniti (13,8 per cento). I 27 Stati membri dell'Ue nel loro insieme hanno registrato un aumento del 29,1 per cento delle esportazioni nello stesso periodo. Come ha riferito il quotidiano "The Guardian", la crescita delle esportazioni è rimasta bassa nel Regno Unito in un momento in cui le imprese che commerciano con l'Ue hanno dovuto affrontare oneri burocratici e costi aggiuntivi a causa della Brexit. (Rel)