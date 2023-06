Business news: Regno Unito, tasso di disoccupazione scende al 3,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione del Regno Unito è sceso al 3,8 per cento nei tre mesi fino ad aprile, rispetto al 3,9 per cento del trimestre precedente. È quanto emerge dai dati dell'Ufficio per le statistiche nazionali (Ons), nonostante la maggior parte degli economisti si aspettasse che il tasso di disoccupazione salisse al quattro per cento. Il tasso di occupazione è salito al 76 per cento nell'ultimo trimestre, dal 75,9 per cento dei tre mesi precedenti. Il numero di occupati è al massimo storico di 33,1 milioni, in aumento di 250 mila unità su base trimestrale. (Rel)