Business news: Thales acquisisce Tesserent e si rafforza nella cybersicurezza

- Thales acquisterà l'australiano Tesserent per rafforzarsi nel settore della cybersicurezza. Lo ha annunciato il gruppo francese con un comunicato. Tesserent "diventerà la principale offerta di cybersicurezza in Australia e in Nuova Zelanda", ha riferito Thales, aggiungendo che l'azienda australiana continuerà ad operare con il suo nome. "Insieme potremo rispondere ai bisogni del nostro Paese in questo settore, soprattutto quelli espressi dal governo e il settore della difesa australiana", ha detto l'amministratore delegato di Tesserent, Kurt Hansen. Tesserent ha 500 collaboratori e nel 2022 ha registrato ricavi per 110 milioni di euro. (Frp)