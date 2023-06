Business news: Romania, inflazione annua rallenta al 10,6 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Romania l'inflazione annua è rallentata al 10,64 per cento a maggio 2023 (11,23 per cento ad aprile). Lo ha riferito l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. I prezzi dei generi alimentari sono aumentati del 18,73 per cento, quelli dei beni non alimentari del 5,15 per cento e dei servizi dell'11,16 per cento. La Banca nazionale di Romania (Bnr) ha corretto al rialzo (7,1 per cento) la previsione di inflazione per il 2023, mantenendo invece invariata la previsione per l'anno successivo (4,2 per cento). Secondo la banca centrale, la traiettoria discendente dell'inflazione sarà sostenuta da un graduale allentamento sui mercati delle materie prime, dal riassorbimento dell'eccesso di domanda e dalla riduzione delle pressioni inflazionistiche associate ai prezzi dei beni importati. (Rob)