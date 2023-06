Business news: Regno Unito, Pil aumentato dello 0,2 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo (Pil) del Regno Unito è aumentato dello 0,2 per cento ad aprile, un dato positivo dopo la contrazione dello 0,3 per cento registrata a marzo. Il Pil britannico ha dunque riportato una crescita dello 0,1 per cento nei tre mesi fino ad aprile. È quanto emerso dai nuovi dati dell'Ufficio nazionale per le statistiche (Ons), che afferma che il settore dei servizi è stato il principale contributore alla crescita del Pil mensile ad aprile, espandendosi dello 0,3 per cento. (Rel)