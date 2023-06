Usa: governo annuncia 930 milioni per sviluppare le infrastrutture per la connessione a banda larga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato finanziamenti per 930 milioni di dollari al fine di espandere le infrastrutture per il “miglio medio” della connessione a banda larga in 35 Stati e a Porto Rico, nel quadro del programma di investimenti dell’amministrazione Biden. La segretaria al Commercio, Gina Raimondo, ha affermato in una nota che l’accesso a internet nel Paese “non sarà più un lusso: grazie alla leadership del presidente Joe Biden, stiamo lavorando per chiudere il divario digitale in tutto il Paese”. I nuovi fondi consentiranno di finanziare la costruzione, lo sviluppo e l’acquisizione di nuove infrastrutture per il miglio intermedio, oltre a coprire i relativi costi amministrativi. (Was)