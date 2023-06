Maltempo: Prisco, assunzioni per potenziare prefetture da Cdm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Consiglio dei ministri di ieri il governo ha deliberato alcune importanti misure a favore delle province colpite dall'alluvione delle scorse settimane. “Le Prefetture interessate potranno procedere all'assunzione a tempo determinato, per un anno, di 30 funzionari tecnici e amministrativi-contabili, attraverso procedure semplificate, attingendo dalle graduatorie vigenti o anche tramite agenzie di somministrazione per potenziare i servizi a supporto della ricostruzione per comuni, imprese e cittadini”. È quanto afferma in una nota il sottosegretario al ministero dell'Interno con delega all'Amministrazione civile, Emanuele Prisco. “Verrà inoltre potenziata la funzionalità delle sale operative di protezione civile per il supporto tecnico alle decisioni dei Centri coordinamento soccorsi, con nuovi strumenti e prodotti informatici. Infine sono state reperite le risorse finanziarie da destinare al pagamento delle ore di lavoro straordinario prestate dal personale impiegato. Si tratta di misure concrete che il governo ha messo in campo per potenziare l'operatività delle strutture periferiche dello stato al fine di garantire efficienti servizi alla cittadinanza", aggiunge Prisco. (Rin)