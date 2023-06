Berlusconi: Tajani, 29 e 30 settembre "grande manifestazione" per ricordare compleanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia intende organizzare una "grande manifestazione" in ricordo di Silvio Berlusconi, il fondatore del partito, nei giorni in cui si sarebbe compiuto il suo compleanno. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso della trasmissione “Stasera Italia” in onda su "Retequattro". "Tutta l'attività politica di Forza Italia andrà avanti. Soprattutto sul territorio vogliamo dare l'idea che siamo presenti"; ha detto Tajani annunciando due giorni di "mobilitazioni", il e 25 giugno, e due "grandi eventi: "uno a Gaeta a inizio settembre, per la ripresa dell'attività politica, con i nostri giovani. Uno a Paestum, il 29 e 30 settembre. Una grande manifestazione in occasione del suo compleanno". (Res)