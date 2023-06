Pirelli: Tajani, golden power è per tutelare sicurezza e interessi nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di disporre i poteri speciali “golden power” su Pirelli risponde a una esigenza di protezione della sicurezza e a tutela degli interessi nazionali. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso della trasmissione “Stasera Italia” in onda su "Retequattro". Con questo intervento "è stato scelto di tutelare, attraverso le norme previste dalla legge, l'azienda che produce questi sensori che vengono inseriti nei pneumatici, ma che possono avere dati sensibili e quindi a protezione della sicurezza e anche della sicurezza dei dati. Abbiamo deciso - ieri durante Consiglio dei ministri ma la notizia è stata data oggi a Borse chiuse - una scelta di tutela dell'interesse nazionale". Lo Stato così "tutela dati che non possono essere messi a disposizione di stranieri, in questo caso di cinesi", ma lo stesso sarebbe accaduto con altri Paesi, ha detto Tajani parlando "non di un atto ostile, ma di prudenza e di tutela dell'interesse nazionale". (Res)