Yemen: ministro Difesa saudita incontra inviato Onu Lenderking

22 luglio 2021

- Il principe Khalid bin Salman bin Abdulaziz, ministro della Difesa dell'Arabia Saudita, ha incontrato quest'oggi a Riad l'inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen, Tim Lenderking. Durante l'incontro, le parti hanno discusso gli ultimi sviluppi nello Yemen e hanno esaminato gli sforzi congiunti per sostenere le vie per raggiungere una soluzione politica globale alla crisi yemenita. All'incontro hanno partecipato funzionari sauditi e statunitensi, riferisce il quotidiano panarabo edito a Londra "Asharq al Awsat" senza fornire altri dettagli. (Res)