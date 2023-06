Scuola: Cirielli, da De Luca vaniloquio menzognero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come di consueto – questa volta per il ridimensionamento scolastico – il governatore De Luca, per distrarre i campani dai suoi fallimenti, attacca il governo e vaniloquia: “fa dichiarazioni inconcludenti e futili su argomenti che nemmeno conosce adeguatamente, confondendo la riforma Valditara con quella prevista dal Pnrr”. Lo dichiara in una nota Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. “Falsi allarmismi e dichiarazioni strumentali da parte di De Luca solo per disorientare i campani e indurli a puntare il dito contro il governo. Nessun istituto sarà chiuso né dirigenti lasciati senza incarico; non ci sarà alcun taglio del personale docente e non docente in Campania così come a Salerno. Al contrario, il governo ha aumentato le risorse destinate alla scuola e ci saranno nuove assunzioni e concorsi”, aggiunge Cirielli. “Evidentemente De Luca non conosce l’Agenda Sud, il progetto rivolto, tra altre regioni, anche alla Campania e presentato la settimana scorsa dal ministro Valditara, per superare il divario tra Nord e Sud Italia, garantendo pari opportunità agli studenti su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è proprio quello di combattere la dispersione scolastica – e non favorirla, come asserisce De Luca affermando il falso e alterando la realtà – con interventi mirati sugli istituti del Mezzogiorno”, conclude il viceministro. (Rin)