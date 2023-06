Italia-Emirati: Tajani, una partnership in continua crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, è convinto che ci sia "ampio spazio" per rafforzare ulteriormente la partnership dell'Italia con tutte le nazioni del Golfo. In un'intervista ad "Arab News" prima dell'incontro previsto domenica ad Abu Dhabi con il collega degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan, il titolare della Farnesina ha definito la sua imminente visita come "un altro passo verso una cooperazione più forte, più efficace e mutuamente vantaggiosa" tra Italia e Emirati Arabi Uniti. (segue) (Res)