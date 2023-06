Lazio: sanità, trasporti e infrastrutture, verso i primi cento giorni di Rocca (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Poi l'ambiente marino: è stata istituita la cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della blue economy. Si tratta di uno strumento di governance con funzioni di coordinamento delle azioni regionali, di consultazione, di semplificazione delle procedure, di integrazione delle diverse politiche di blue economy, settoriali, territoriali e delle coste, compresa la pianificazione dello spazio marittimo. Infine, sul campo dell'agricoltura, un nuovo bando da 12 milioni di euro per le aziende agricole. L'assessorato ha approvato il nuovo bando pubblico per la "diversificazione delle attività agricole", nell'ambito del piano di sviluppo rurale 2014/2020. Con questo provvedimento vengono destinati 12 milioni di euro di contributo alle aziende agricole della Regione Lazio per investimenti materiali e/o immateriali finalizzati alla diversificazione dei redditi. "Intendiamo dare un nuovo impulso al settore", dichiara l'assessore Righini.