Giustizia: Conte, vogliamo legge su conflitto d’interessi

- Vogliamo una legge sul conflitto di interessi. “Adesso possiamo farla e speriamo che anche le forze riluttanti si predispongano a lavorare con noi per introdurre questa riforma”. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervistato dal Tg1. “Il reato di abuso d'ufficio l'avevamo già circoscritto per offrire la giusta certezza agli amministratori pubblici. Il governo, che adesso vuole l'abolizione, elimina presidi anticorruzione a favore della legalità. Non possiamo permettercelo. Ha eliminato anche il controllo della Corte dei conti adesso che dobbiamo mettere a terra i 209 miliardi che abbiamo portato qui in Italia. Si sta spianando la strada ai comitati d'affari. Noi lo impediremo”, ha aggiunto Conte. (Rin)