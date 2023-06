Lavoro: Conte, manifestazione domani a Roma aperta a tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani saremo a Roma in piazza della Repubblica. “Questa manifestazione è aperta a tutte le forze politiche, sociali e civiche”. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervistato dal Tg1. “Non è una battaglia del Movimento 5 stelle, è una questione vitale per tutti i cittadini italiani, per tutti coloro che sono sottopagati con paghe da fame, per coloro che sono alle prese col caro mutui, caro affitti, caro vita. Con un governo che è sordo a tutto questo e concentrato in investimenti in armi e munizioni”, ha sottolineato Conte, che ha aggiunto: “Ma soprattutto i protagonisti saranno cittadini comuni che sono portatori di questo disagio economico e sociale che il governo non vede”. (Rin)