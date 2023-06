Usa: Biden, gravi e disturbanti le conclusioni del rapporto sulla polizia di Minneapolis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le conclusioni del rapporto pubblicato dal dipartimento della Giustizia sul dipartimento di polizia di Minneapolis, in Minnesota, che ha rilevato ripetuti abusi di potere ed episodi di violenza e razzismo da parte degli agenti, sono “gravi e disturbanti”, e rappresentano “una ulteriore prova della necessità di riforme per il contrasto alla discriminazione razziale”. Lo ha detto in una nota il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Dall’inizio della mia amministrazione, abbiamo lavorato in maniera aggressiva per punire la cattiva condotta e gli episodi di abuso da parte dei dipartimenti di polizia a livello locale: i cittadini meritano sicurezza e responsabilità da parte delle istituzioni”, ha detto. (Was)