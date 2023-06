Italia-Emirati: Tajani, una partnership in continua crescita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tajani ha sottolineato che gli Emirati Arabi Uniti sono il primo paese del Golfo con cui l'Italia ha lavorato per stabilire "un quadro strategico per una partnership", aggiungendo che come principale partner commerciale dell'Italia nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa, gli Emirati Arabi Uniti sono "un attore centrale nell'area del Mediterraneo allargato". Il ministro ha evidenziato ad "Arab news" che entrambe le nazioni sono "fermamente impegnate a promuovere un approccio globale al fenomeno delle migrazioni, consapevoli che la lotta contro i flussi irregolari e il traffico di esseri umani richiede uno sforzo condiviso da parte di tutti i paesi interessati". (segue) (Res)