Ucraina: Zelensky a missione di pace africana, "dite a Putin di liberare i prigionieri politici"

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato un gruppo di leader africani a chiedere al suo omologo russo Vladimir Putin la liberazione dei prigionieri politici in Crimea, definendola un "passo importante". Sette leader africani, tra cui i presidenti delle Comore, del Senegal, del Sudafrica e dello Zambia, oltre al primo ministro egiziano e ai rappresentanti di alto livello della Repubblica del Congo e dell'Uganda, hanno visitato oggi l'Ucraina come parte di una "missione di pace" da loro stessi definita, mirata a contribuire a porre fine alla guerra, che dura ormai da quasi 16 mesi, tra Ucraina e Russia. Domani, i leader africani si recheranno a San Pietroburgo, in Russia, per incontrare Putin. La missione in Ucraina, la prima del suo genere da parte dei leader africani, segue altre iniziative di pace, come quella della Cina. (segue) (Res)